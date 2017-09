Ao término do Villa Mix foram registrados na Central de Flagrantes um boletim de ocorrência de estelionato, dois furtos de bolsas e 41 furtos de telefones celulares. A maioria das vítimas eram mulheres. O número pode ser ainda maior

publicado em 25/09/2017

A quarta edição do Villa Mix, que aconteceu neste sábado, dia 23, não tinha terminado ainda quando pessoas, vítimas de crimes nas proximidades ou no interior do recinto, procuravam a Central de Flagrantes para registrar boletins de ocorrência. Entre as primeiras horas dos eventos até a manhã desta segunda-feira, 25, cerca de 44 boletins tinham sido registrados. A maioria deles, furtos de celulares. O número pode ser ainda maior.





A primeira ocorrência registrada foi de estelionato, três pessoas, moradores de Olímpia, compram ingressos através do Facebook pagando por cada unidade R$175. Quando chegaram ao evento foram barrados, pois as entradas adquiridas eram falsas.





As vítimas disseram que o vendedor entregou os ingressos em um posto de combustível em Olímpia e sabiam apenas o primeiro nome.





Dois registros de furtos de bolsas também foram registrados, mas disparada foi a ocorrência de furto de celulares. Ao todo foram 41 aparelhos furtados. O modelo mais visado pelos criminosos eram Iphone, foram 26 telefones desta marca furtados.





A maioria das vítimas era do sexo feminino. Bandidos aproveitavam um momento de distração e furtavam os aparelhos que muitas vezes estavam nas bolsas.





Outro tipo de ação promovida pelos criminosos era momento que acontecia algum tipo de grande aglomeração, eles aproveitam para agir e furtavam telefones que estavam nos bolsos das calças da vítima.





O número de ocorrências pode ser ainda maior, já que muitas das vítimas poderão procurar a Central de Flagrantes nos próximos dias ou registraram o crime pela internet. Também existem pessoas que acabam não procurando as autoridades para comunicar os fatos.