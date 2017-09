Lívia Carla Garisto Marchiori, de apenas 13 anos, teria passado mal ainda na escola e rapidamente foi socorrida por populares, mas morreu ao dar entrada no hospital

publicado em 27/09/2017

Lívia Carla Garisto Marchiori (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma estudante do 8º ano do ensino fundamental da Escola Armelindo Ferrari morreu na manhã desta quarta-feira, dia 27, após um possível mal súbito. Lívia Carla Garisto Marchiori, de apenas 13 anos, teria passado mal ainda na escola e rapidamente foi socorrida por populares até a chegada do Samu.





Durante o trajeto até a Santa Casa de Fernandópolis, ela teria tido uma parada cardíaca e rapidamente deu entrada no Pronto Socorro, mas não acabou resistindo. Informações preliminar de familiares, ela havia sofrido uma embolia pulmonar.





Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.