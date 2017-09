Ele tinha um restaurante no Clube e foi morto após o expediente, possivelmente quando fechava o clube para ir embora

publicado em 27/09/2017

O comerciante Eldir Goeller, de 46 anos, conhecido em Buritama como Gaúcho, foi encontrado morto, com cinco tiros, por volta de 1h20 da madrugada desta quarta-feira no portal do Clube Náutico Buritama, na estrada vicinal José Teixeira de Almeida.

Ele tinha um restaurante no Clube e foi morto após o expediente, possivelmente quando fechava o clube para ir embora. A princípio não roubaram nada do comerciante.

Dois caminhoneiros que prestam serviço para usinas fazendo transporte de cana-de-açúcar encontraram o corpo do comerciante e acionaram a polícia. De acordo com informações apuradas pelo RegionalPress, os caminhoneiros passaram para fazer o carregamento e viram a caminhonete, S-10, do comerciante parada em frente à entrada do clube com os faróis acesos.

Após o carregamento de seus caminhões, ao passarem novamente pelo mesmo local, perceberam que a caminhonete ainda estava parada e ao lado havia um corpo. Policiais militares foram atender a ocorrência e a perícia foi acionada ao local, constatando que o comerciante havia sido morto por disparo de arma de fogo. Pelo menos quatro tiros atingiram o comerciante no peito e um na perna.

Os policiais apuaram que Goeller mantinha um restaurante no clube e frequentemente ele era a última pessoa a deixar o local, inclusive sendo o responsável por trancar o portão com cadeado. A entrada do clube tem pouca iluminação. Os policiais encontraram o telefone celular e a carteira com os documentos pessoais do comerciante, no interior da caminhonete. Em seu bolso havia R$ 777 em dinheiro. Policiais civis também estiveram no local.

Um inquérito vai ser aberto para investigar o caso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar na elucidação do crime pode fazer a denúncia pelos telefones 197 ou 190.