publicado em 27/09/2017

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline Ruiz

Um adolescente de 17 anos, D.H.P., foi apreendido e liberado duas vezes em menos de meia hora pela Polícia Militar de Cosmorama. Nas duas vezes, o menor foi encaminhado para a delegacia, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado e o infrator foi ouvido e liberado.

Segundo informações da PM, a primeira apreensão foi realizada após o menor ter furtado vários objetos em um supermercado. A polícia, ao ser acionada, deu início ao patrulhamento e conseguiu localizar o menor entrando em sua residência, sendo o mesmo abordado em seguida. Os objetos furtados já haviam sido vendidos pelo indiciado. Os policiais conseguiram encontrar a pessoa que comprou os objetos e ambos foram conduzidos para a delegacia. Por lá, eles foram liberados em seguida, já que, segundo a PM, não houve violência durante a prática do crime.

Após ser liberado, o menor se dirigiu para o terminal rodoviário de Cosmorama, onde efetuou um roubo. De acordo com a polícia, ele empurrou uma mulher, pegou o celular da mesma e fugiu. Novamente ele foi seguido pela PM e detido, sendo encaminhado para a delegacia. No local, como houve violência, a promotoria foi consultada pelo delegado de plantão, porém, a mesma não entendeu o empurrão como violência e solicitou que o menor fosse novamente liberado após o registro do B.O.

Ainda segundo a PM, D.H.P. já é conhecido nos meios policiais pelas práticas de outros crimes em Votuporanga e Valentim Gentil.