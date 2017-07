As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, até o dia 28 de julho

publicado em 17/07/2017

A Prefeitura de Fernandópolis abriu nesta segunda-feira (17), as inscrições do processo seletivo simplificado n° 01/2017, que visa a contratação de 6 orientadores sociais para o município.

As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania(Rua São Paulo 1284 – Centro) até o dia 28 de julho de 2017, das 08h às 17h.As provas objetivas estão previstas para 20/08/2017.

Os candidatos aprovados atuarão no CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) e nos CRAS (Centros de Referência em Assistência Social) Recanto dos Oitis, Bem Viver e Nova Era, com salário de R$ 1400,00 e carga horária semanal de 40 horas.

A ficha de inscrição encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, localizada na Rua São Paulo 1284 – Centro e no endereço eletrônico www.fernandopolis.sp.gov.br, durante o período de inscrição.

Para efetuar a inscrição, é indispensável o preenchimento completo da ficha de inscrição e apresentar cópia simples do RG e CPF.

DECRETO

Os seis novos cargos de orientador social oram criados por meio de um decreto do prefeito André Pessuto.

O vice-prefeito e secretário de Assistência Social e Cidadania Gustavo Pinato explica que a contratação será emergencial, em atendimento às regras do SUAS(Sistema único de Assistência Social).

“O SUAS estabelece que nos CRAS e CREAS existam profissionais com ensino médio, que tenham perfil de orientador social, mas atualmente, as unidades possuem apenas colaboradores com perfil administrativo. Se não nos adequarmos às normas, podemos perder verbas de repasses oriundos do Governo Federal. Por isso, a necessidade do prefeito em se criar esse decreto”.