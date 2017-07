Da noite para o dia abastecer com álcool em Jales (SP) ficou quase R$ 0,70 mais caro

publicado em 09/07/2017

Abastecer ficou mais caro em algumas cidades do noroeste paulista (Foto: Reprodução)

Duas cidades da região noroeste paulista, onde o etanol poderia ser encontrado mais em conta, já não estão mais com o preço tão atrativo. Em Jales (SP), que já teve o etanol mais barato do Estado há algumas semanas, o motorista levou um susto quando chegou para abastecer nos últimos dias.

Os novos preços praticados nos postos de combustíveis em Jales estão agora entre R$ 2,34 a quase R$ 2,40. Da noite para o dia abastecer com álcool em Jales ficou quase R$ 0,70 mais caro.

Nos últimos três meses o litro do combustível teve uma variação no preço, mas para baixo. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo em abril a média era de R$ 2,09, em maio caiu para R$ 1,89 e em junho ficou abaixo de R$ 1,80. Preços que deixaram a cidade entre os municípios que vendiam o etanol mais barato do Estado, mas em julho a realidade é bem diferente. “Está terrível os preços, a crise está aí batendo na porta e fica difícil aturar um aumento desses, pesa bastante no bolso”, afirma o empresário Laércio Coelho.

Em Votuporanga (SP), os motoristas também encontraram a mesma situação essa semana. Etanol a quase R$ 2,40. No início da semana o litro do combustível era vendido em alguns postos a R$ 1,80.

Os donos dos postos em Votuporanga e Jales não quiseram dar entrevista, mas um desses empresários disse que a distribuidora aumentou o valor do etanol, por isso teve que repassar para o consumidor.

O presidente do sindicato, Roberto Uehara, que representa os postos disse que as ações feitas nessa semana pela Petrobras deixaram o setor instável. “Há 15 dias a Petrobras anunciou aumentos e baixas, acontece que o mercado não está acompanhando o desequilíbrio de informações e as distribuidoras cortaram os descontos”, afirma o presidente.