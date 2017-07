O Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu a ocorrência e as reais causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil

publicado em 17/07/2017

Imagem Ilustrativa

Aline Ruiz

Um incêndio destruiu grande parte da casa da Chácara dos Ipês, localizada em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso. De acordo com a Polícia Militar de Cardoso, existe a possibilidade de o incêndio ter sido provocado propositalmente. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu a ocorrência e as reais causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O fato aconteceu na noite do último domingo na residência da Chácara dos Ipês, que fica na Zona Rural de São João do Marinheiro, próxima da Pousada For do Marinheiro. Segundo informações dos policiais Adejair e Benzato, duas portas da casa estavam com sinais de arrombamento, dois cômodos estavam revirados e outros dois cômodos foram tomados pelo fogo. De acordo com a PM, o desabamento das telhas fez com que os móveis da casa fossem destruídos.

A vítima, moradora da residência, contou para a equipe que no momento do incêndio ela estava em um leilão em prol da comunidade, que acontecia na Praça São João do Marinheiro. Ao retornar para a casa, viu de longe o local pegando fogo e não conseguiu entrar para pegar os seus pertences.

O incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga e a ocorrência registrada pela Polícia Militar. A suspeita é de que o incêndio teria sido criminoso e a Polícia Civil continua apurando os fatos.