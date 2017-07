Contra o indivíduo, identificado como W.E.S., também havia um mandado de prisão em aberto, também por tráfico de drogas

publicado em 17/07/2017

Aline Ruiz

No fim da tarde do último sábado, a Polícia Militar de Cardoso prendeu um homem por tráfico de drogas. Contra o indivíduo, identificado como W.E.S., também havia um mandado de prisão em aberto, também por tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

A Polícia Militar de Cardoso, com o apoio da Força Tática de Votuporanga, foi cumprir um mandato de prisão na rua 4, no bairro Vila Urias. Ao chegar no local, a equipe composta pelo cabo Lúcio, soldado Benzato e sargento Martinez realizou busca pessoal no sujeito, identificado como W.E.S., e em sua residência. Os policiais encontraram várias porções de maconha, um pedaço maior da mesma droga e R$ 30 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi ratificado a sua prisão por tráfico de drogas e cumprido também o mandado de prisão, também pelo mesmo crime. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.