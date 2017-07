O padre Silvio Roberto dos Santos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 4 de junho

publicado em 14/07/2017

O padre Silvio Roberto dos Santos conseguiu falar pela primeira vez desde quando foi internado, há quase um mês, no hospital Beneficência Portuguesa, em Rio Preto. Segundo a assessoria da paróquia Menino Jesus de Praga, o pároco estava totalmente acordado, falou com a família e fez perguntas. "Os exames estão bons e ele está respirando através do nebulizador", diz o comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, 14.

Padre Silvio está internado desde o dia 18 de junho, em decorrência de uma endocardite, uma infecção no endocárdio, o revestimento interno do coração. Na última segunda-feira, 10, ele passou por uma cirurgia para retirada de um higroma cerebral, espécie de coágulo no crânio.

Logo após a cirurgia, o padre passou a tarde menos agitado e com um dreno intracraniano. Na terça-feira, 11, o sacerdote começou a reagir, o dreno foi retirado e ele esboçou os primeiros sorrisos, balançou a cabeça respondendo a perguntas e tentou acompanhar as orações.