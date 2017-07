s lançamentos serão às 19h30, no Auditório do Colégio Ressurreição em São José do Rio Preto

Neste sábado, o querido Padre Nino Carta lançará seu novo livro, “Amar Agora” e seu novo CD: “Mãe, Mamma, Mamma: três nomes, um só amor!”. Os lançamentos serão às 19h30 no Auditório do Colégio Ressurreição em São José do Rio Preto. O evento é aberto à comunidade e contará com a participação da banda Polaris.

Há quase dois anos, o Padre Nino envia mensagens digitais diárias para um grupo que reúne mais de 5 mil pessoas. As primeiras, de outubro de 2015 a julho de 2016, foram lançadas no livro “Que ninguém passe em vão ao meu lado”. Este novo livro contém mensagens dos últimos doze meses, contendo reflexões e meditações. Cada exemplar está sendo vendido por R$35,00 reais.

Já o novo CD contém 12 músicas religiosas em italiano e começou a ser gravado em setembro de 2016. As principais canções são: “Dio è in mezzo a noi”, “Mama Mushima”, “Nenia di uma Mamma”. O CD está sendo vendido por R$15.

Na última quarta-feira (12), Padre Nino presidiu a Santa Missa na Catedral que ficou lotada de fieis que aproveitaram a oportunidade para rever o querido sacerdote e amigo. Padre Nino emocionou a todos cantando duas belíssimas músicas de seu novo CD.

Nascido Pietro Saturnino Carta na cidade italiana de Bultei, padre Nino como é carinhosamente chamado, foi ordenado sacerdote em 1963. Dez anos depois, veio para o Brasil onde foi pároco nas cidades de Riolândia, Votuporanga e Onda Verde, onde foi responsável pelo Santuário dos Castores. Em São José do Rio Preto, foi reitor do Seminário Maior, entre 1991 e 1994, quando foi nomeado vigário episcopal de Caraguatatuba. Em 2000, Padre Nino voltou para a Itália. O sacerdote italiano esteve à frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida entre os anos de 1983 e 1991, sendo o primeiro pároco após a saída dos freis capuchinhos. Nos quase 8 anos em que esteve em Votuporanga, Padre Nino, italiano de nascença, mas brasileiro de coração, cativou os fiéis votuporanguenses que lotavam a igreja para ouvir as homilias e as músicas cantadas e tocadas pelo sacerdote.

Padre Nino Carta foi um grande incentivador das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base),dividindo o território paroquial em pequenas comunidades de forma a levar a Igreja mais perto das casas dos fiéis. Preocupado com a juventude, criou a Pastoral do Menor. Grande comunicador, deu início as transmissões do programa de rádio “Bondade é Notícia” e da Santa Missa dominical na TV. Apaixonado pelo futebol, a exemplo do frei Arnaldo, padre Nino não perdia um jogo da Votuporanguense. Visando o despertar vocacional de muitos jovens, o sacerdote criou um seminário paroquial, sendo uma etapa de amadurecimento antes da ida dos vocacionados para o seminário diocesano. Esta experiência deu a Igreja novos padres, como o padre Gilmar Margotto, Jair de Marchi, Leonel, Leonildo, entre outros. O nome da Livraria Católica votuporanguense “Mamma Pasqua” é uma homenagem à mãe do padre Nino.