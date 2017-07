Com ela foi encontrada 150 gramas de maconha nas partes íntimas, além disso, ela também escondia em uma pensão mais 315 gramas da mesma droga

publicado em 17/07/2017

No total, a mulher estava com 465 gramas de maconha, que seriam entregues para o companheiro na penitenciária de Riolândia Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

Na manhã do último sábado (15), uma mulher, moradora de Mogi Mirim, foi surpreendida pela Polícia Militar de Cardoso tentando entrar no Centro de Detenção Provisória “Asp Valdecir Fabiano” de Riolândia com drogas nas partes íntimas. Com ela foi encontrada 150 gramas de maconha, além disso, ela também escondia em uma pensão daquela cidade, onde estava hospedada, mais 315 gramas da mesma droga. A mulher foi conduzida até a Central de Flagrantes e a prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi ratificada.

O fato aconteceu após a penitenciária solicitar a presença da Policial Militar de Cardoso no local. Por lá, os agentes de plantão informaram que uma mulher, moradora de Mogi Mirim, estaria com drogas escondidas em seu órgão genital. Após a revista ser realizada, as agentes constataram que havia cerca de 150 gramas de maconha com a mulher.

Posteriormente, a equipe da PM, composta pelos cabos Adejair e Braga, interrogaram a mulher, que relatou estar levando as drogas para o marido, que está preso naquela penitenciária. Ela disse também que só tomou tal atitude porque o companheiro estava ameaçando matar ela e os seus filhos. No dia seguinte, ainda segundo a mulher, ela iria levar mais drogas.

Ainda segundo informações da mulher durante interrogatório policial, ela havia trazido mais drogas, que estavam escondidas em uma pensão da mesma cidade, onde ela estava hospedada. Durante busca pelo local, os policiais encontraram dentro de uma bolsa mais 315 gramas do mesmo entorpecente, totalizando 465 gramas.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes, onde foi ratificado a prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a indiciada, seu marido faz parte de uma facção criminosa que atua no estado de São Paulo.