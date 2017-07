Segundo investigações policiais, há fortes indícios de que o mandante do crime foi V.D.S.

publicado em 19/07/2017

O crime aconteceu em frente à casa da vítima, no Centro de Valentim Gentil, no dia 13 de julho Foto: Reprodução/TV Tem

Aline Ruiz

Um mandado de prisão contra V.D.S., de 51 anos, foi expedido nesta quarta-feira (19) pelo Juiz de Direito da 3º Vara da Comarca de Votuporanga, Dr. Rodrigo Ferreira Rocha. Ele é acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio contra A.A.F., de 67 anos, que aconteceu em frente à casa da vítima, no Centro de Valentim Gentil, no dia 13 de julho.

Segundo informações repassadas pelos policiais, a princípio a motivação do crime seria a discussão por um leilão de uma propriedade rural na região, que seria do acusado. O senhor de 67 anos, inclusive, teria registrado um Boletim de Ocorrência um dia antes do ocorrido contra V.D.S., que estaria fazendo ameaças para que ele realizasse a compra.

O empresário estava dentro do carro em frente à sua casa quando o autor dos disparos chegou pela lateral. Os dois teriam iniciado uma conversa e, minutos depois, o homem deu os tiros contra o idoso. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito atirou várias vezes, mas o revólver falhou e apenas dois disparos foram feitos em direção à vítima. O empresário teve a cabeça atingida apenas por um tiro de raspão e passou por atendimento na Casa de Saúde de Votuporanga.

Segundo investigações policiais, há fortes indícios de que o mandante do crime foi V.D.S.. Como não houve flagrante, o juiz determinou sua prisão preventiva.