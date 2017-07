Rapaz ia de Auriflama para General Salgado. Ele foi socorrido até a Santa Casa de Votuporanga, onde ficou em observação e já foi liberado.

publicado em 17/07/2017

Cobra estava em ônibus e picou administrador de empresas (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um administrador de empresas de 26 anos foi picado por uma cobra albina enquanto viajava de ônibus de Auriflama para General Salgado (SP), na noite deste domingo (16).

Segundo o rapaz, que preferiu não ser identificado, ele pegou o ônibus às 20h30 em Auriflama e ia para sua casa em General Salgado, quando sentiu a picada.

"Foi um verdadeiro susto. De repente, quase chegando em General Salgado, senti uma picada no pé. Acendi a lanterna do celular para ver o que era. Quando clareei o chão, vi uma cobra. Ela tinha tamanho médio", conta.

O administrador foi socorrido até a Santa Casa de Votuporanga, onde ficou em observação e já foi liberado. Ele afirma que usava sapato fechado e ainda não entendeu o que fazia uma cobra dentro do ônibus.

O motorista colocou a cobra, que ainda não teve a espécie identificada, dentro de uma garrafa plástica e a entregou à Polícia Ambiental de Votuporanga. A polícia também investiga se o réptil era de alguém de dentro do ônibus.

Jararaca albina

O médico que atendeu ao rapaz afirmou que a cobra é venenosa e pode ser uma jararaca albina. A Polícia Ambiental disse que é difícil identificar a espécie, porque na região não há muitas deste tipo.

De acordo com o cabo Laércio Ferraz do Amaral, a Santa Casa da cidade que comunicou a Ambiental. "Se ela for de alguma espécie da região, será solta em alguma mata nativa, mas se não for, será encaminhada para algum centro de reabilitação ou zoológico", afirma o cabo.

A empresa Expresso Itamarati, que fazia a linha, disse que vai abrir uma ocorrência para investigar como a cobra entrou no ônibus. A empresa também disse que faz a limpeza constantemente nos veículos e que este onde a cobra foi achada irá passar por vistoria.





