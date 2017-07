Outras três pessoas ficaram feridas durante tiroteio registrado na manhã desta terça-feira (11)

Votuporanguense e ex-policial se envolve em tiroteio em Olímpia

Um tiroteio foi registrado na manhã desta terça-feira (11), na rua Senador Virgílio Rodrigues Alves, no Centro de Olímpia. Segundo informações, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas foi identificada como votuporanguense e ex-policial, que atuava na cidade de São José do Rio Preto, Leandro Ribas da Silva, de 40 anos. Ele levou um tiro na cabeça e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. A cobrança de uma dívida pode ter motivado o início do tiroteio

De acordo com informações da polícia, a confusão teve início por volta das 10h, em frente à casa de um corretor de imóveis, identificado como Laércio Marques, de 57 anos. A PM disse ainda que duas pessoas teriam ido de São José do Rio Preto a Olímpia para cobra uma dívida do corretor.

Os tiros atingiram paredes e carros de um estacionamento, próximo à casa. O Corpo de Bombeiros e as polícias Civil, Militar e Científica foram até o local.





Estado de saúde das vítimas

A direção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Olímpia informou que prestou todo o atendimento necessário aos pacientes que foram baleados durante um tiroteio em uma residência na região central da cidade. Laércio Marques, de 57 anos, morador de Olímpia, passou por uma cirurgia na Santa Casa de Olímpia. Nele, as balas causaram ferimentos no tórax (região abdominal) e no rosto. Seu estado de Saúde é grave. Já Leandro Ribas Da Silva, 40 anos, morador de São José do Rio Preto, recebeu os primeiros atendimentos na UPA e foi transferido, por volta das 13h, para a Santa Casa de Barretos. O tiro atingiu o crânio e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O olimpiense Eurípedes Augusto, de 58 anos, levou um tiro no braço e teve fratura exposta. Ele foi transferido para a Santa Casa de Olímpia, onde permanece em observação e o seu quadro clínico é estável. E Paulo Sérgio Vieira, de 45 anos, também morador de Olímpia, levou um tiro no ombro esquerdo e teve a bala retirada. Seu estado de Saúde é estável, e logo após passar pela UPA foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Polícia. Todos os pacientes estão sendo atendidos sob escolta policial. (Com informações do Diário de Olímpia)