publicado em 03/07/2017

A Escola Técnica Estadual (Etec) Professor Armando Jose Farinazzo, da Cidade de Fernandópolis - SP, divulga a abertura de dois Processos Seletivos, de nº 138/01 e 02/2017, voltados à formação de cadastro reserva para Docentes.





Os cargos disponíveis são par os cursos de Comércio; Secretariado; e Mecanização Agrícola, para as disciplinas de Logística Empresarial e Reversa; Planejamento Empresarial e Estrutura Organizacional; Gerenciamento de Rotinas e Serviços; Gestão de Informações e Documentos; e de Representação Digital.





As inscrições serão aceitas a partir de amanhã, 04, até o dia 18 de julho de 2017, pessoalmente na escola, que fica localizada na Avenida Geraldo Roquete, nº 135, no Jardim Paulista de Fernandópolis - SP, durante o horário das 8h às 17h, apenas em dias úteis.





Ao cargo é oferecido a remuneração de R$ 17,15, por hora aula prestada, correspondente a Professor de Ensino Médio e Técnico.