Todas as vítimas são moradoras de São José do Rio Preto

publicado em 08/07/2017

Um capotamento foi registrado na manhã deste sábado (8) na rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Magda e General Salgado Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Aline Ruiz

Um capotamento foi registrado na manhã deste sábado (8) na rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Magda e General Salgado. O acidente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e USA (Unidade de Suporte Avançado) de Votuporanga, além da unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de General Salgado. Segundo informações, três pessoas ficaram feridas e uma morreu no local. Todas as vítimas são moradoras de São José do Rio Preto.

De acordo com informações preliminares repassadas para o A Cidade pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga, o veículo trafegava pela rodovia Feliciano Sales Cunha, a SP-310, entre as cidades de Magda e General Salgado, quando, em determinado momento, o condutor do carro, identificada como A.A.S., de 39 anos, perdeu o controle da direção e o automóvel capotou.

Uma das vítimas, a jovem Maria Nayara Veras Silva, de 18 anos, foi arremessada e morreu assim que a unidade de resgate chegou ao local. Outra mulher, R.N.V.R., de 40 anos, ficou presa às ferragens. Ela foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros e encaminhada pela USA até a Santa Casa de Votuporanga.

O condutor do veículo e a terceira vítima que ficou ferida, V.V.T., de 35 anos, foram socorridos pela unidade do SAMU de General Salgado a e levadas para a Santa Casa de General Salgado. O homem, posteriormente, foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.

As reais causas do acidente serão investigadas e apontadas posteriormente pela Polícia Científica.

Até o fechamento desta edição, as vítimas passavam por atendimento na Santa Casa de Votuporanga e General Salgado e o estado de saúde de todas era considerável estável.