A mãe, uma adolescente de 16 anos, ainda não foi localizada

publicado em 10/07/2017

Um bebê de aproximadamente um ano foi abandonado em uma pensão na área central de Rio Preto na madrugada deste domingo, dia 9.

O Conselho Tutelar foi acionado pela Polícia Militar e a criança foi resgatada. A mãe, uma adolescente de 16 anos, ainda não foi localizada.

De acordo com a Polícia Militar, o responsável pela pensão ligou para o 190 e informou sobre o abandono do bebê. Segundo informações, a mãe da criança estava hospedada no local há 16 dias e entre a noite do sábado e madrugada de domingo ela teria saído e não mais retornou.

Policiais acionaram o Conselho Tutelar, que recolheu a criança. O caso foi registrado como abando de incapaz e a Polícia Civil tenta localizar a mãe.