O empresário A.A.F., de 67 anos, levou um tiro de raspão na cabeça durante desentendimento; o autor não foi identificado e está foragido

publicado em 13/07/2017

A discussão aconteceu por volta das 13h, em frente à casa da vítima, em Valentim Gentil

Aline Ruiz

Um empresário do ramo de móveis, identificado como A.A.F., de 67 anos, levou um tiro de raspão na cabeça após uma discussão no início da tarde desta quinta-feira (13) em frente a sua residência, que fica no Centro de Valentim Gentil. O autor do crime está foragido e ainda não foi identificado pela Polícia Civil daquela cidade. Segundo informações preliminares repassadas pelos policiais, a princípio a motivação do crime seria a discussão por um leilão de uma propriedade rural na região.

Segundo as primeiras informações colhidas pelo A Cidade com a polícia, o empresário estava dentro do carro em frente à sua casa quando o autor dos disparos chegou pela lateral. Os dois teriam iniciado uma conversa e, minutos depois, o homem deu os tiros contra o idoso. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito atirou várias vezes, mas o revólver falhou e apenas dois disparos foram feitos em direção à vítima.

O empresário teve a cabeça atingida apenas por um tiro de raspão, por isso, ele conseguiu ir dirigindo até ao pronto-socorro daquela cidade e pedir ajuda. Posteriormente ele foi socorrido pela unidade do SAMU (Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga e encaminhado para a Casa de Saúde, também de Votuporanga. Os familiares não autorizaram o hospital a passar informações sobre o estado de saúde da vítima, porém, segundo informações dos policiais de Valentim Gentil repassadas para o A Cidade, o tiro foi de raspão e o idoso está consciente e passa bem. Os policiais aguardam a alta do mesmo para colher mais informações sobre o ocorrido.

Os investigadores da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, continuam trabalhando para identificar o possível autor dos disparos. Eles estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas próximo do local onde o crime aconteceu. A princípio, o fato é tratado como tentativa de homicídio.