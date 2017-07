O adolescente foi levado pela Polícia Militar até a Central de Flagrantes, onde ele permanece apreendido, em cela especial separado dos demais presos

publicado em 03/07/2017

Uma garota de 11 anos foi estuprada na madrugada deste domingo, dia 2, no bairro Solidariedade, em Rio Preto. O autor, um adolescente de 16 anos, é enteado da mãe da vítima. O caso foi encaminhado para Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).





De acordo com o boletim de ocorrência, a garota de 11 anos passa os fins de semana com a mãe, que atualmente convive com um companheiro que tem um filho de 16 anos. Tanto a criança quanto o garoto dormiam no mesmo quarto, mas em camas separadas.





Por volta das 5h, a mãe da vítima acordou e estranhou que a porta do quarto estava fechada. Ao abrir viu sua filha dormindo na cama do adolescente. Ela estaria sem calcinha. Imediatamente ela retirou a vítima do quarto e perguntou o que tinha acontecido. A garota teria confirmado que tinha sofrido abuso sexual.





A mãe levou a filha para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte onde a criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM).