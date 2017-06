A rixa

A rivalidade entre bairros em Andradina já fez dezenas de vítimas nos últimos anos, segundo a polícia. Pelo menos 20 pessoas morreram desde que surgiram as chamadas "gangues" na cidade. Por conta das diversas ocorrências, a população está acuada, já que moradores de alguns bairros não podem entrar em outros.

A rixa teria começado há dez anos durante uma briga na avenida Guanabara, a principal da cidade.

Na época, um morador do bairro Benfica matou um homem do Pereira Jordão após um desentendimento por causa de mulheres. Com isso, foi decretada uma guerra entre gangues, que ao longo do tempo ganhou aliados de outros três bairros, matou cerca de 20 pessoas e deixou dezenas com sequelas.