publicado em 28/06/2017

Pedágios ficarão mais caros a partir de sábado (1)

A partir da 0h do próximo sábado, dia 1º de julho, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. Na praça de Catanduva, o valor vai subir de R$ 14,60 para R$ 14,90.

A Artesp informou que em 80% das praças o aumento será de até R$ 0,20. O reajuste e a tabela completa com as novas tarifas foram publicados no Diário Oficial do Estado do último sábado e podem ser conferida no site da Artesp.

Os índices autorizados são os menores em 11 anos – em 12 concessionárias será aplicado o IGP-M acumulado nos últimos doze meses: 1,57%. Nas demais, oito concessionárias, o índice contratual é o IPC-A, que registrou 3,59% no período. Com isso, na maioria das praças (66%) foi adotado o menor índice (IGP-M). Como os índices foram baixos e as tarifas são arredondas de acordo com regra de edital, em três praças o reajuste não será repassado para os usuários: nos bloqueios de Diadema e Batistini do Sistema Anchieta-Imigrantes e em Sorocaba, na praça da Rodovia José Ermírio de Moraes (SP 75, km 12,5).

Desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das atuais 20 concessionárias de rodovias paulistas.

