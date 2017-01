Prefeito Adilson Segura determinou a realização de uma limpeza no local, que receberá arborização e será lacrado definitivamente

publicado em 12/01/2017

Município realiza serviço de limpeza da área do antigo aterro sanitário; local, que está interditado pela CETESB desde 2011, será lacrado definitivamente

A atual administração municipal de Valentim Gentil corre contra o tempo para regularizar um dos maiores problemas da cidade: a questão do antigo aterro sanitário municipal, localizado às margens da Estrada Vicinal Waldomiro Campanhola, próximo a propriedades rurais e uma área residencial do município.

O antigo aterro está com as atividades encerradas/esgotadas e interditado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) desde 2011, mas mesmo assim, até tempos recentes, era comum a livre entrada e saída de pessoas do local, sem nenhum tipo de fiscalização, para realizar o descarte irregular de lixos e entulhos, o que, inclusive, acarretou em várias multas para a Prefeitura nos últimos anos, num total de cerca de R$ 250 mil, conforme noticiado recentemente em diversos meios de comunicação regionais.

Desta forma, uma das primeiras medidas ordenadas pelo novo prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, foi a realização de uma ampla limpeza no local, que posteriormente receberá arborização e será lacrado definitivamente, em atendimento às normas técnicas da Cetesb e ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Município junto ao Ministério Público do Meio Ambiente de Votuporanga.

Com a ação, a Prefeitura espera que o Município não seja penalizado com multas futuras, podendo, em contrapartida, realizar um maior investimento em projetos como operações periódicas de limpeza da cidade e coleta de entulhos, implantação de um local adequado para separação e reciclagem de lixo, plantio de árvores, entre outros.

Cabe ressaltar que em seu primeiro mandato como chefe do Poder Executivo, de 2009 a 2012, o prefeito Adilson Segura, ciente da situação, já havia determinado a proibição do descarte de lixo no antigo aterro e deixou regularizado e em pleno funcionamento, em área localizada às margens da Estrada Vicinal Benedicto José Rodrigues, zona rural de Valentim Gentil, o novo aterro sanitário em valas, que recebe diariamente todo o lixo domiciliar orgânico recolhido pelo serviço de coleta do município.