publicado em 29/12/2016

Da Redação





Para encerrar as festividades de Final de Ano de Valentim Gentil, a dupla João Bosco & Vinícius se apresenta hoje, no Recinto de Exposições do Município, a partir das 21h, gratuitamente para toda a população da cidade e região. Os cantores são conhecidos pelos grandes sucessos ‘Deixa a gente quieto’, ‘Chora, me liga’ e ‘Química’.

As festividades foram realizadas de 27 a 29, e de acordo com a Prefeitura, a festa foi uma das maiores do Noroeste Paulista.

Subiu ao palco do local o artista Michel Teló, no primeiro dia do evento, terça-feira (27), com sucessos como a música ‘Ai se eu te pego’, ‘Ei, psiu! Beijo me liga’ e a mais recente ‘Chocolate Quente’.

Já o cantor Peruano da banda Cavaleiros do Forró, se apresentou na cidade ontem (28), com sucessos como ‘Solteiro não leva chifre’, ‘Facetime’ e ‘Eu cobro um salário’, que levaram grande público ao Recinto.

A festa é promovida pela Prefeitura do Município, com apoio financeiro do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.