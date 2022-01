Confira a receita do dia

publicado em 12/01/2022

Ingredientes1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo1 colher (sopa) de açúcar3 colheres (chá) de fermento em pó2 ovos levemente batidos1 xícara (chá) de leite2 colheres (sopa) de manteiga derretidaPitada de salÓleoModo de PreparoMisture em um recipiente: a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Em outro recipiente, misture os ovos, o leite e a manteiga. Acrescente os líquidos aos secos, sem misturar em excesso. O ponto da massa não deve ser muito líquido, deve escorrer lentamente. Aqueça e unte a frigideira com óleo, coloque a massa no centro, cerca de 1/4 xícara por panqueca. Vire a massa para assar do outro lado e está pronto!