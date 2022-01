Confira a receita do dia

publicado em 20/01/2022

IngredientesBatatas (quantidade a gosto) cortadas em palitos1 frigideira com óleo o suficiente para cobrir as batatas1/2 colher (sopa) de amido de milhoModo de PreparoCorte as batas em palito e seque-as com papel toalha. Coloque o óleo para esquentar, quando estiver bem quente, retire 1/2 xícara desse óleo e misture a 1/2 colher de amido de milho. Após misturado, volte esse óleo para frigideira, frite as batatas em fogo médio até dourarem. É uma dica que vale muito a pena, pois as batas ficam bem sequinhas.