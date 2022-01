Confira a receita do dia

publicado em 11/01/2022

Ingredientes100g de uva verde sem semente2 carambolas800ml de água de coco2 ramos de hortelãGeloModo de PreparoLave e pique as uvas grosseiramente. Se preferir, deixe algumas inteiras. Corte as carambolas em fatias bem finas. Coloque as frutas e os ramos de hortelã em uma jarra, a água de coco e o gelo. Misture bem e sirva.