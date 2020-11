Saiba como preparar uma deliciosa pizza de frigideira com atum

publicado em 13/11/2020

Ingredientes

1 disco de pizza de frigideira

1 colher (sopa) de molho de tomate

2 colheres (sopa) de atum sólido escorrido

2 colheres (sopa) de queijo de minas (meia cura) padrão picado

Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

1 xícara (chá) de rúcula picada

Azeite a gosto para regar

Modo de preparo