Saiba como preparar um delicioso Requeijão Caseiro

publicado em 07/04/2020

INGREDIENTES1 litro de leite integral (pode ser de caixinha, mas tem que ser integral)5 colheres de vinagre de álcool2 colheres bem cheias de margarina (manteiga fica mais gostoso)sal a gostoMODO DE PREPAROEsquente 900 ml de leite até ferverDesligue o fogo e coloque o vinagreMexa com uma colher até começar a talhar e tampe.Deixe descansar por 3 minutosCoe o soro numa peneira.Escorra até parar de sair o soro da pastaColoque essa massa no liquidificador, acrescente os outros ingredientes e bata por 2 minutos.Coloque num pote com tampa e deixe na geladeira.É melhor deixar gelar para começar a comer.