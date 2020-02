Saiba como preparar um delicioso Feijão gordo

publicado em 15/02/2020

Ingredientes

1 kg feijão carioca

4 gomos de paio

1 kg costelinha porco

1 kg bacon

4 folhas de louro

1 cabeça de alho

1 sachê de pomarola

3 folhas de cebolinhas picadas

Modo de Preparo

Cozinhe o feijão com a capa do bacon (a parte dura do bacon) cortadas em tiras por 20 minutos na pressão.

Em uma panela grande, doure as costelinhas sem pele, junte o paio cortado em gomos grandes sem a pele, o bacon cortado em pedaços grandes (mais ou menos 1 dedo de grossura) deixe pegar cor.

Jogue o alho e deixe fritar um pouco.

Jogue o feijão com caldo e tudo, se precisar acrescente mais água.

Deixe cozinhar por 30 minutos.

Acrescente a pomarola e misture com o caldo.

Teste o sal.

Acrescente as cebolinhas, assim que o caldo estiver grosso.