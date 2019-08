Crepe de ovo e creme de leite

publicado em 06/08/2019

Crepe de ovo e creme de leite

Ingredientes

2 ovos

2 colheres (sopa) de creme de leite

sal e pimenta-do-reino

manteiga para untar

recheio de sua preferência

Modo de preparo

Misture os ovos com o creme de leite (sem bater) e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Forre o fundo de uma frigideira untada com manteiga com uma porção da massa, tampe a frigideira e deixe cozinhar por 3 minutos em fogo médio. Retire e prepare os demais crepes.