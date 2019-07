Torta Calabresa de Frigideira

publicado em 24/07/2019

Torta Calabresa de FrigideiraINGREDIENTES100g de bacon em cubos200g de calabresa em fatias (cortar a fatia ao meio, tipo meia lua)½ cebola cortada em fatias1 tomate picado2 colheres de sopa de extrato de tomateSalPimenta do reino½ colher de chá de orégano1 ovo1 xícara de leite¼ xícara de azeite de oliva¾ xícara de farinha de trigo1 colher de sopa de amido de milho1 colher de chá de fermento em pó100g de queijo muçarela ralado200g de requeijãoSalsinha a gostoINSTRUÇÕESAquecer uma frigideira e refogar o bacon.Adicionar a calabresa, refogar bem e juntar a cebola.Quando a cebola estiver transparente, juntar o tomate e o extrato de tomate.Corrigir o sal, temperar com pimenta e com o orégano e deixar cozinhar por 5 minutos ou até formar um molhinho espesso.No liquidificador, bater o ovo, o leite, o azeite, a farinha, o amido de milho e uma pitada de sal.Juntar o fermento e misturar rapidamente utilizando a função pulsar do liquidificador..Aquecer uma frigideira em fogo médio, untar com azeite e despejar a massa. Cozinhar em fogo baixo por uns 5 minutos.Espalhar o recheio, polvilhar o queijo muçarela e dispor colheradas de requeijão pela torta.Tampar e esperar o queijo derreter.Finalizar com salsinha e servir.