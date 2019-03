BOLO DE FRANGO COM BACON

publicado em 08/03/2019

INGREDIENTES

· 850 g de carne de frango moída

· 200 g de bacon fatiado

· 3 gomos de linguiça toscana esfarelada

· 2 ovos

· 1 cebola pequena picada

· 5 dentes de alho picados

· Salsinha picada

· 1/2 colher de chá de curry em pó

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

· azeite

MODO DE PREPARO

1. Retire a capa da linguiça toscana e misture esse recheio com o frango, a cebola picadinha, o alho moído, a salsinha picada, o curry, sal, pimenta-do-reino e o ovo para dar liga, misture bem até criar uma massa de frango bem homogênea.