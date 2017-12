Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 29/12/2017

Ingredientes

Calda:

1 xícara (chá) de açúcar

Pudim:

1 lata de leite condensado

2 latas de leite (medida da lata de leite condensado)

3 ovos

Modo de fazer

Calda:

Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado. Junte 1/2 xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim:

Bata todos os ingredientes do pudim no liquidificador e despeje na forma reservada. Asse em banho-maria, em forno médio (180º C), por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva a seguir.