Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 22/12/2017

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 xícara de chocolate em pó

3 ovos

Margarina para untar a forma

Chocolate granulado

Modo de fazer

Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos o granulado, por cerca de 4 minutos. Unte uma forma de pudim de microondas com margarina. Leve ao microondas por 9 minutos (se achar que precisa, acrescente mais um minuto). Espere esfriar, desenforme e cubra com chocolate granulado para decorar.