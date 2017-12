Dom Moacir

publicado em 23/12/2017

“Dou-vos uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo:

Hoje nasceu para vós em Belém, o Salvador, o Messias e Senhor”. (Lc. 2,10-11)

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos próximos da grande Festa do Natal.

Fomos despertados mais uma vez para nos preparar para festajar o Natal em nossa vida. Natal é uma grande festa popular. É muito difícil não pensar nela nestes dias. A publicidade, do seu jeito, tem falado dela e cada religião cristã também tem feito a sua divulgação. De tal forma que cada um, espero, esteja se preparando para o seu Natal deste ano.

De modo geral a festa de Natal nos faz pensar em presentes, em encontros dos familiares e amigos. O comércio faz o seu apelo neste sentido para que na sua festa tenha bastante presentes. Alguns aproveitam para viajar e celebrar o Natal com os familiares. Tudo isso nos envolve e é muito bacana. Porém, o Natal tem também um sentido religioso mais profundo. O verdadeiro presente de Natal é uma pessoa muito especial para nós.

Não podemos nos esquecer que o maior presente de Deus para a humanidade foi nos ter dado há 2017 anos atrás o seu Filho, único, por amor a cada um de nós. Eis o maravilhoso presente divino para nós e o Natal nos leva a refletir, muitas vezes, como eu estou acolhendo esse presente vivo em minha vida pessoal, comunitária e social.

Quando recebemos um bom presente, aparece dentro de nós um desejo de gratidão, vontade de retribuir algo ao doador. Diante desse precioso presente de Deus o sentimento é o mesmo, eu creio.

O Natal relembra para nós também essa expressão de amor de Deus para nós seus filhos e filhas. Jesus que nasce em Belém vem para nos ajudar a reorganizar a nossa vida a partir da vida dEle. Ele disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância (Jo 10,10). Quantos neste Natal vão renascer diante do impacto da mensagem do Natal. E quem já está trabalhando para melhorar o seu relacionamento interpessoal com Jesus, avante. E quem está desanimado na sua fé, recomeçe com um novo propósito, busque a graça de uma boa Confissão, volta a participar das Missas, da comunidade e busque manter seu compromisso de testemunhar Jesus na sua vida pessoal, comunitária e social.

Outro aspecto importante dessa festa de Natal é que Deus propoem e não impoem o seu projeto de vida para as pessoas. Deus para enviar seu bendito Filho em nosso meio, tomou a iniciativa mas quis contar com o Sim de tanta gente. Primeiramente, o Bom Deus precisou do Sim de Maria de Nazaré. Deus através do seu mensageiro o Anjo Gabriel, fez a proposta para Maria. Se ela aceitasse colaborar com a vinda do seu Filho para salvar a humanidade e ela aceitou com muita fé a palavra de Deus. E assim começou a entrada de Jesus na história humana. Depois Deus precisou do Sim de José, esposo de Maria. E depois Deus precisou do Sim de tantas pessoas de boa vontade para colaborar com o seu projeto de salvação da humanidade.

Hoje também o Senhor Jesus, para renascer em nosso coração, em nossa família, comunidade e na sociedade, Ele precisa do nosso Sim e da nossa fidelidade a Ele e a seu Evangelho. Eis a oportunidade neste Natal para renovarmos a nossa vida a partir de nossa adesão firme a Jesus Cristo daqui para frente.

Querido(a) irmão(ã), espero que este Natal lhe traga muita reflexão e um renovado ânimo para viver um novo ano de 2018 com uma forte experiência com nosso Senhor Jesus Cristo que não se cansa de nos amar.

Um Feliz Natal com muitas graças e bençãos de Deus para você, sua família e amigos.