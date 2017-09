Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 23/09/2017

Ingredientes

3 ovos

1 lata de leite moça

1 medida da lata de leite moça de leite

3 colheres de açúcar

Modo de fazer

Ligue o forno para aquecer por 10 minutos em fogo baixo. Bata no liquidificador os ovos, o leite moça e o leite por 3 minutos. Faça uma calda com o açúcar, deixe esfriar um pouco. Coloque a calda numa forma com furo no meio, coloque o pudim sobre a calda. Leve ao forno, não precisa ser em banho-maria, espere ficar moreninho em cima, em torno de 40 minutos. Aguarde esfriar e leve à geladeira. É bom fazer de um dia para o outro.