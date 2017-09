Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 21/09/2017

Ingredientes

5 espigas de milho verde

1 lata ou 1 caixinha de leite condensado Mococa

1/2 xícara (chá) de leite

100g de manteiga Mococa

3 ovos

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Manteiga Mococa para untar

Modo de fazer

Debulhe os grãos de milho da espiga, fazendo cortes rentes ao sabugo. Coloque-os no liquidificador e acrescente o leite condensado, o leite, a manteiga e os ovos. Bata bem e acrescente o fermento em pó. Coloque em uma forma de aro removível untada com a manteiga. Leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido, por cerca de 40 minutos. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.