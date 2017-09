2 kg de batata inglesa

Óleo de soja a gosto

Sal a gosto

Papel toalha

Modo de fazer

Descasque as batatas e fatie em palitos. Em uma panela grande com óleo, aguarde ele esquentar e adicione as batatas. Deixe fritar por mais ou menos 40 minutos sem mexer, depois vire a batata e deixe até dourar. Retire a batata com espumadeira e coloque para escorrer em papel toalha.