Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 22/06/2017

Ingredientes

3 pãezinhos amanhecidos

500 ml de leite

3 ovos inteiros

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sobremesa) de raspas de limão





Modo de fazer

Caramelize uma forma grande com furo ao meio com 2 colheres (sopa) de açúcar. Corte os pãezinhos em rodelas com aproximadamente 2 cm de espessura cada. Distribuas as rodelas de pão no fundo da forma. No liquidificador, bata o leite, os ovos e o açúcar. Acrescente as raspas de limão e despeje a mistura sobre o pão. Asse em banho maria, no forno pré-aquecido por 30 minuto. Espere amornar e desenforme.