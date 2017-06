Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 14/06/2017

Ingredientes

3 claras em neve

3 gemas

1 xícara de açúcar

1 xícara de chocolate em pó

1/2 xícara de óleo

1 xícara de aguá fervendo

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

Modo de fazer

Bata as claras em neve e reserve. Bata na batedeira ou a mão o açúcar, o chocolate em pó e as gemas. Depois acrescente o óleo, metade da água e metade da farinha de trigo. Mexa bem e junte o restante da água e da farinha de trigo. Misture levemente as claras em neve à massa. Salpique o fermento em pó sobre a massa e misture. Coloque em uma assadeira untada. Leve ao forno preaquecido, em temperatura média, por 40 minutos.