Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 21/06/2017

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de óleo

Suco de 2 laranjas

Casca de 1 laranja

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento

Modo de fazer

Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o suco e a casca da laranja. Passe para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e o fermento. Leve para assar em uma forma com furo central, untada e enfa-rinhada, por mais ou menos 30 minutos. Desenforme o bolo e molhe com suco de laranja.