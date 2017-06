Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 13/06/2017

Ingredientes

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de fubá

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

Goiabada em cubos

Modo de fazer

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, o fubá (farinha de milho), a farinha e o açúcar. Com o liquidificador desligado, coloque o fermento e mexa com a colher. Unte e enfarinhe uma forma de buraco no meio, coloque a massa dentro e pique pedaços de goiabada por cima. Asse em forno médio por 40 minutos. Desenforme. Pode ser colocado canela e açúcar por cima. A goiabada derrete.