publicado em 18/06/2025

Na delegacia, o delegado de plantão registrou a ocorrência como captura de procurado e determinou que o homem permanecesse detido (Foto: A Cidade)

Da região

A Polícia Militar de Votuporanga capturou um homem identificado pelas iniciais J.C.C., que estava foragido da justiça. A prisão do indivíduo ocorreu na rua das Aroeiras, no bairro Chácara das Paineiras, zona Oeste da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da polícia realizava patrulhamento de rotina quando identificou o suspeito. Ele foi abordado enquanto estava dentro de um bar.

Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum item ilícito com o indivíduo, mas ao consultarem os seus dados, constatou-se um mandado de prisão em aberto no nome do suspeito. Após ser informado de seus direitos constitucionais, J.C.C. foi conduzido sem o uso de algemas até a Central de Polícia Civil de Votuporanga.