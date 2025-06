O furto aconteceu na fazenda localizada às margens da rodovia Waldemar Lopes Ferraz, cerca de 14 cabeças de gado foram furtados

publicado em 09/06/2025

Os animais estavam em uma fazenda localizada às margens da Rodovia Waldemar Lopes Ferraz e pertencem ao ex-candidato a prefeito da cidade (Foto: Agência Brasil)

Da redação

Na madrugada desta segunda-feira (9), um furto de aproximadamente 14 cabeças de gado foi registrado no município de Cardoso. Os animais estavam em uma fazenda localizada às margens da Rodovia Waldemar Lopes Ferraz e pertencem ao ex-candidato a prefeito da cidade, Celso Ferracini.

Segundo informações apuradas pela equipe do Jornal A Cidade, o proprietário chegou à propriedade pela manhã e encontrou a porteira com o cadeado arrebentado e aberta. Ao adentrar as instalações da fazenda, percebeu o desaparecimento de cerca de 14 animais, entre vacas e novilhas.