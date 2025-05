O caso aconteceu no bairro Passeio Imperatriz, em Ilha Solteira

publicado em 06/05/2025

Foram apreendidos com o menor porções de maconha, crack, haxixe, uma balança de precisão e uma faca com vestígios de drogas (Foto: Reprodução)

Da redação

Na tarde desta segunda-feira (5), a Polícia Militar apreendeu um adolescente no bairro Passeio Imperatriz, em Ilha Solteira, por envolvimento com tráfico de drogas, resistência à abordagem policial e direção perigosa. O adolescente havia desobedecido uma ordem de parada dos policiais, iniciando uma perseguição.

De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento, policiais militares tentaram abordar um veículo em atitude suspeita. O condutor, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade por diversas vias da cidade, chegando a trafegar na contramão e colocar em risco a segurança de pedestres e motoristas.

A perseguição terminou de forma violenta quando o adolescente colidiu frontalmente com uma viatura da Polícia Militar na Avenida Brasil Norte. Mesmo após o impacto, ele tentou fugir a pé, mas foi detido logo em seguida pelos policiais.

Durante a ação, os policiais observaram o momento em que o jovem tentou descartar uma embalagem contendo substância semelhante à maconha. Com ele, foi apreendida uma pequena quantia em dinheiro. Ao ser questionado, o adolescente confessou que guardava entorpecentes em casa.

No local indicado por ele, os policiais encontraram porções de maconha, crack, haxixe, uma balança de precisão, uma faca com vestígios de drogas e dois celulares. O imóvel já havia sido alvo de denúncias anteriores por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.