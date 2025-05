Acusado vendia as “bombas” em academias; prisão foi feita pela Polícia Civil e acompanhada pela corregedoria da Polícia Penal

publicado em 16/05/2025

A Dise prendeu em flagrante um policial penal de Votuporanga com vários frascos de anabolizantes e munições ilegais (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu anteontem um policial penal (conhecidos antigamente como agentes penitenciários), com vários frascos de anabolizantes e também munições restritas de calibre 9mm. A prisão do acusado, que é morador do distrito de Simonsen e trabalha em Riolândia, foi acompanhada pela Corregedoria da Polícia Penal de São Paulo.

Conforme apurado pelo A Cidade, o suspeito, identificado pelas iniciais K.F.S. de 46 anos, comercializava os produtos ilegais em academias de Votuporanga e região para homens e mulheres que desejavam acelerar o processo de desenvolvimento de músculos. As “bombas”, como são popularmente conhecidas, no entanto, podem trazer uma série de riscos à saúde e, inclusive, levar à morte.

Ao tomar conhecimento da comercialização ilegal, a Polícia Civil iniciou as investigações e deflagrou a operação para prender o acusado, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Penal. Com o policial foram apreendidos vários frascos de anabolizantes e também munições de calibre 9 milímetros, que são de uso restrito das forças de segurança.