O crime ocorreu no último sábado (3), por volta das 20h, na rua Eucaliptos, localizada no bairro Chácara Paineiras, zona Norte de Votuporanga

publicado em 08/05/2025

Os policiais civis da DIG localizaram e prenderam os dois indivíduos no Bairro Cecap II, onde ambos foram conduzidos à Central de Polícia (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de prendeu, na noite de anteontem, dois homens suspeitos de participação na execução de Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos. O crime ocorreu no último sábado (3), por volta das 20h, na rua Eucaliptos, localizada no bairro Chácara Paineiras, e os criminosos foram identificados após um intenso trabalho de investigação.

Os suspeitos identificados com as iniciais P. F. P. M., de 20 anos de idade e T. S. A., de 38 anos, são respectivamente enteado e padrasto. A motivação seria justamente relacionada com a mãe e companheira dos suspeitos, já que ela teria se desentendido com a vítima e teria sido agredida. Então para se vingarem, os autores mataram a vítima.

Lindomar, natural do Maranhão, vivia em Votuporanga há cerca de um ano, onde residia com a irmã. Ele foi alvejado por aproximadamente oito disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Segundo a perícia técnica, os tiros atingiram várias partes do corpo, incluindo a cabeça.

Nos quatro dias seguintes ao homicídio, a DIG conduziu uma investigação intensa, reunindo evidências e depoimentos que culminaram na identificação e prisão dos suspeitos. Diante das investigações, foi expedido um mandado de prisão temporário para os acusados.