publicado em 14/05/2025

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima bastante machucada (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Uma mulher de 37 anos foi internada nesta terça-feira (13), em São José do Rio Preto, após sofrer uma série de agressões violentas praticadas pelo próprio companheiro, de 27 anos. O caso, que chocou a vizinhança, ocorreu entre o domingo (11), Dia das Mães, e a madrugada de segunda-feira (12), dentro da residência do casal.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima apresentava fraturas nas costelas, hematomas no rosto – especialmente na região dos olhos –, e marcas de esganadura no pescoço. As agressões incluíram garrafadas, tapas, socos, chutes e até chicotadas com fios de energia elétrica.

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho, que ouviu os gritos da mulher durante a madrugada. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima bastante machucada. Ela foi socorrida e levada inicialmente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Antônio. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Rio Preto, onde permaneceu internada em estado estável.

Durante atendimento no hospital, a mulher contou à polícia que vive com o agressor há cerca de dois anos e que as agressões físicas são recorrentes. Ela também relatou que o homem é usuário de drogas e costuma se tornar extremamente violento durante as crises.

O suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e familiar, e é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José do Rio Preto.