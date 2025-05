Ao tentar encostar no acostamento, o motorista acabou caindo em um buraco localizado às margens da rodovia

publicado em 14/05/2025

O caso aconteceu na rodovia Péricles Belini, nas proximidades do trevo que dá acesso ao município de Cardoso (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (13), na rodovia Péricles Belini, nas proximidades do trevo que dá acesso à vicinal José de Abreu, ligação entre a cidade de Cardoso e o distrito de São João do Marinheiro.

Segundo informações apuradas no local, o condutor que é morador de Cardoso, seguia em direção ao trevo principal que dá acesso ao município de Cardoso quando, repentinamente, um dos pneus do veículo estourou. Ao tentar encostar no acostamento, o motorista acabou caindo em um buraco localizado às margens da rodovia.