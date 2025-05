O acidente, que aconteceu na região central da cidade, deixou uma mulher ferida e resultou na prisão em flagrante do motorista

publicado em 13/05/2025

O veículo foi apreendido e levado ao pátio, e o condutor permaneceu à disposição da Justiça (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na região central de Votuporanga, no cruzamento das ruas Bahia e Rio de Janeiro. O fato deixou uma mulher ferida e resultou na prisão de um motorista por embriaguez ao volante, na noite deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, o condutor de uma VW/Saveiro seguia pela rua Bahia quando colidiu com um GM/Spin, que trafegava pela rua Rio de Janeiro. Testemunhas e os próprios envolvidos afirmaram que o semáforo no cruzamento funcionava normalmente no momento da batida.

O motorista da Saveiro teria avançado o sinal vermelho, provocando a colisão. Uma passageira do GM/Spin sofreu escoriações leves no joelho esquerdo e foi orientada a buscar atendimento médico. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. O condutor do Spin registrou 0,00 mg/L, enquanto o da Saveiro apresentou 0,45 mg/L de álcool por litro, valor que configura crime de trânsito.